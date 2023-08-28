ФОТО: FOTOKITA/SHUTTERSTOCK АЛЛА МИХАЙЛОВА За неполные восемь месяцев в Челябинской области про-изошло с полдюжины резонансных ЧП.
"ПРИШЛИ, ТОЛПОЙ ЗАРЕЗАЛИ ШКОЛЯРА И УШЛИ": ВТОРОЙ ФРОНТ ОТКРЫЛСЯ ВНУТРИ РОССИИ
Комментарии
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Владимир Казаков
Надо бить этих "кому надо". Не стеснятся стучать
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17 мин.
Александр Батт
Мигранты выгодны. Только им нужно найти правильное применение. В России их, например, можно использовать для освоения и развития НЕЗАСЕЛЕННЫХ районов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.
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9 мин.
ГЦ
Галина Целютина
За каждого нашего десять мигрантов обнулять. Достали уже эти типа мусульмане.
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2 мин.
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