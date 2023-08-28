"ПРИШЛИ, ТОЛПОЙ ЗАРЕЗАЛИ ШКОЛЯРА И УШЛИ": ВТОРОЙ ФРОНТ ОТКРЫЛСЯ ВНУТРИ РОССИИ

Надо бить этих "кому надо". Не стеснятся стучать

Александр Батт

Мигранты выгодны. Только им нужно найти правильное применение. В России их, например, можно использовать для освоения и развития НЕЗАСЕЛЕННЫХ районов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.