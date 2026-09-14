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Аргументы недели

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Почему Трамп попросил Зеленского не бить по российской солярке

Почему Трамп попросил Зеленского не бить по российской солярке

13 сентября 2026 года, отвечая журналистам в Ирландии, Дональд Трамп заявил, что уже просил Владимира Зеленского прекратить удары по объектам, связанным с производством дизельного топлива в России: «Зеленский должен сделать одну вещь.

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