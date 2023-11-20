В рязанском Лесопарке прошёл забег в честь Дня рождения Деда Мороза

Соревнования проходили в 6 возвратных категориях на дистанциях 200, 300 и 500 метров. Самым юным участникам было 4 и 3 года — они не подходили под самую молодую категорию, поэтому соревновались друг с другом вне конкурса.
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