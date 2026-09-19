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Спортивные секции и бассейны для детей: кому положены льготы

Часть детей в России может ходить в бассейны и спортивные секции бесплатно или со скидкой. Условия при этом различаются в зависимости от региона и конкретной программы — об этом рассказал Игорь Поздняков.

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