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Закон и Порядок

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В Петербурге суд приговорил к 8 годам майора полиции Смирнова, отпускавшего задержанных

В Петербурге суд приговорил к 8 годам майора полиции Смирнова, отпускавшего задержанных

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему оперуполномоченному группы уголовного розыска четвертого отдела полиции ОМВД России Дмитрию Смирнову и его подельнику Самиду Багирову.

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