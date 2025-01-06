Прогноз погоды в Крыму на 6 января

Прогноз погоды в Крыму на 6 январяВ Симферополе +8 и пасмурноВ Севастополе +9 и небольшой дождьВ Евпатории +9 и небольшой дождьВ Черноморском +9 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +6 и пасмурноВ Ялте +8 и дождьВ Алуште +8 и дождьВ Керчи +9 и небольшой дождьВ Армянске +6 и дождь.