Военное командование ВСУ признало, что украинские позиции в десяти населенных пунктах, включая Часов Яр, Богдановку, Ивановское, Клещеевку и Нью-Йорк (Новгородское), находятся под артиллерийским и минометным обстрелом со стороны русских.