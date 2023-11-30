В Хромово ВС Украины бросили «жуткие поля» своих убитых солдат

Военное командование ВСУ признало, что украинские позиции в десяти населенных пунктах, включая Часов Яр, Богдановку, Ивановское, Клещеевку и Нью-Йорк (Новгородское), находятся под артиллерийским и минометным обстрелом со стороны русских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии