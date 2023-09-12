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Карвахаль считает, что отказ от глютена помог ему решить проблему с травмами: «У меня нет непереносимости, но он вызывает воспаление. С тех пор все изменилось»

Карвахаль считает, что отказ от глютена помог ему решить проблему с травмами: «У меня нет непереносимости, но он вызывает воспаление. С тех пор все изменилось»

«Думаю, здесь все зависит от тела и психики, травмы не возникают по какой-то одной причине. Перед полуфиналами и финалами Лиги чемпионов я часто травмировался.

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