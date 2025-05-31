Дома куча денег в долларах и рублях и «заукраинские» плакаты: новый поворот в деле радикального муфтия Ахмеда Абусупьянова Ольга БезродняяСитуация вокруг задержанного самопровозглашенного муфтия-радикала Ахмеда Абусупьянова продолжает развиваться, и становятся известны новые детали.