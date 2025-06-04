Срочно! ВС РФ наносит разгромный удар в Сумской области: контроль над новыми территориями

Несмотря на их небольшие размеры, это свидетельствует об успехах наступления. Одновременно с этим, российские силы развивают наступление в южном направлении от Андреевки к трассе Сумы-Суджа, ведя бои за Малую Корчаковку.
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