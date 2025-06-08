Подленько и цинично: у Зеленского "слили" истинную причину отказа забирать тела военных

ВОТ И Я ТАК СЧИТАЮ-- ОПУБЛИКОВАТЬ ВСЕХ- НА КОГО ЕСТЬ ДАННЫЕ..... ВОТ ТОГДА НАЧНЁТСЯ......

MB

Marina Bubon

Опубликовать списки и захоронить всех в той же Сумской области.… как есть, в мешках. Тоже расходы, но пусть потом эту свору порвут родственники на куски. 6000 у каждого хотя бы три- четыре родственника…