Подленько и цинично: у Зеленского "слили" истинную причину отказа забирать тела военных

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Комментарии
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Николай Кучков
Опубликовать поимённо весь перечень шести тысяч покойников, чтобы родственники узнали об этом!!
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4 час.
Агрофена Иванова
ВОТ И Я ТАК СЧИТАЮ-- ОПУБЛИКОВАТЬ ВСЕХ-  НА КОГО ЕСТЬ ДАННЫЕ.....   ВОТ ТОГДА НАЧНЁТСЯ......
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4 час.
MB
Marina Bubon
Опубликовать списки и захоронить всех в той же Сумской области.… как есть, в мешках. Тоже расходы, но пусть потом эту свору порвут родственники на куски. 6000 у каждого хотя бы три- четыре родственника…
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3 час.
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