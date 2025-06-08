БлокнотРУ О главных причинах, которые несмотря на то, что украинская власть тщательно это скрывает, догадываются все, но выяснилось, что есть еще одна - подленькая.
Подленько и цинично: у Зеленского "слили" истинную причину отказа забирать тела военных
Комментарии
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Николай Кучков
Опубликовать поимённо весь перечень шести тысяч покойников, чтобы родственники узнали об этом!!
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4 час.
Агрофена Иванова
ВОТ И Я ТАК СЧИТАЮ-- ОПУБЛИКОВАТЬ ВСЕХ- НА КОГО ЕСТЬ ДАННЫЕ..... ВОТ ТОГДА НАЧНЁТСЯ......
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4 час.
MB
Marina Bubon
Опубликовать списки и захоронить всех в той же Сумской области.… как есть, в мешках. Тоже расходы, но пусть потом эту свору порвут родственники на куски. 6000 у каждого хотя бы три- четыре родственника…
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3 час.
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