В Северном округе назовут имена лучших артистов инклюзивного фестиваля «Мы»

В ближайшую субботу, 10 октября, культурный центр «Онежский» превратится в настоящую творческую площадку, где стираются любые границы.
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