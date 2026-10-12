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Пугачева прошлась по Лимасолу в коротких шортах после перелома и четырех месяцев обездвиженности

Пугачева прошлась по Лимасолу в коротких шортах после перелома и четырех месяцев обездвиженности

Аллу Пугачеву снова увидели в Лимасоле — на прогулке с мужем. На этот раз Примадонна выбрала очень короткие шорты, открывающие ноги, объемную футболку свободного кроя, массивные очки и обувь без каблука.

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