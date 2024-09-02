Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля — финансист, инвестор и общественный деятель, выступающий за сотрудничество между странами и осуждающий политику Запада — высказался о роли действующего французского лидера Эммануэля Макрона в дестабилизации страны.
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