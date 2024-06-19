С 26 июня может увеличиться нагрузка на дорогах близ Юхнова и Балабаново

Транзитный проезд фур в Калужскую область через Можайск запретят, сообщает Минтранс. С 26 июня в Можайском округе будет запрещено транзитное движение грузовиков в Калужскую область через региональную дорогу "Уваровка - Семеновское - Кусково - Люльки" на участке с 39,6 по 43,9 км.