Федеральная грузовая компания подвела итоги III квартала 2026 года: в её вагоны погружено 17,1 млн тонн грузов — на 8% больше, чем годом ранее, а грузооборот подскочил на 24%.
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