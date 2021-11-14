Вот и подошла к концу перепись. Как вы, наверное, знаете, я активный участник данного мероприятия, переписчик.
Хроники переписи, эпилог.
Комментарии
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Sergey Ovsyannikov
Это очень подозрительная перепись. Почему я должен отвечать на вопросы «имею ли я дополнительный источник дохода помимо зарплаты и имею ли я дополнительную жилплощадь»? Не стал участвовать.
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8 час.
Татьяна Петровская
Наталья Просто
Вопросы в переписи такие, что информации государственных реестров недостаточно
поверьте, для взятия с Вас налогов и т.п. информации о Вас достаточно было и до переписи
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7 час.
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