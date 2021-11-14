Хроники переписи, эпилог.

Sergey Ovsyannikov Это очень подозрительная перепись. Почему я должен отвечать на вопросы «имею ли я дополнительный источник дохода помимо зарплаты и имею ли я дополнительную жилплощадь»? Не стал участвовать.

Татьяна Петровская Наталья Просто Вопросы в переписи такие, что информации государственных реестров недостаточно поверьте, для взятия с Вас налогов и т.п. информации о Вас достаточно было и до переписи