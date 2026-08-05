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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никулин о переходе в «Сибирь»: «Нигде не афишировал, потому что в одну минуту могли все передумать. Я хотел сменить команду, «Локомотив» пошел навстречу»

Нападающий Степан Никулин высказался о своем переходе из « Локомотива » в « Сибирь ».  – Ярослав Лихачев говорил, что до конца не верит, что «Локомотив» продаст его в «Амур».

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