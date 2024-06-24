🇩🇪 Издание Der Spiegel сообщает, что немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена на следующей неделе создать в Европарламенте (ЕП) собственную фракцию «Суверенисты».
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🇩🇪 Издание Der Spiegel сообщает, что немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена на следующей неделе создать в Европарламенте (ЕП) собственную фракцию «Суверенисты».
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