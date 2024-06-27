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Прошло почти три года, как обещали сделать объездную дорогу из Галицыно в Хосту

Прошло почти три года, как обещали сделать объездную дорогу из Галицыно в Хосту Она должна была пролегать по существующему и новому направлению через село Красная Воля.

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