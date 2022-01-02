Происшествия

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В Алтайском крае Полицейский Дед Мороз побывал в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

Сотрудники полиции вместе с общественниками в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили воспитанников центра с Новым годом.

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