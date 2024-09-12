Попробовал подмазать полицию – не прокатило. Жизненный фейл мигранта

Как трогательна эта история про Умиджона Халилова, который решил, что в России всё можно купить за деньги, даже правосудие! Кажется, наш герой перепутал реальность с плохим фильмом, где все проблемы решаются пачкой купюр.
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