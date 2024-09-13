Рабочие Boeing объявили забастовку из-за низких зарплат

Новое соглашение профсоюза с руководством американской аэрокосмической корпорации Boeing не устроило работников завода, что находится в окрестностях Сиэтла, и подавляющее большинство из них выбрали забастовку.
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