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"Зеленый кардинал" Зеленского от отчаянья воззвал к духу Рейгана

"Зеленый кардинал" Зеленского от отчаянья воззвал к духу Рейгана

Главу офиса президента Украины Андрея Ермака единогласно называют вторым по влиятельности человеком в Киеве, будто забывая, что, помимо Владимира Зеленского, в Киеве также работает посол Соединенных Штатов.

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