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Стало известно об опасениях Байдена из-за масштабного конфликта при одобрении ударов по РФ

Стало известно об опасениях Байдена из-за масштабного конфликта при одобрении ударов по РФ

Президент США Джо Байден крайне опасается развязывания масштабного конфликта при одобрении использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного дальнобойного оружия для ударов по российским территориям.

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