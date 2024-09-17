The Hill: Байден со второй попытки дозвонился до Трампа после покушения

Действующий президент США Джо Байден позвонил бывшему президенту страны Дональду Трампу после очередной попытки покушения на него, но Байден смог дозвониться лишь со второго раза, так как в первый раз Трамп не взял трубку, пишет американское издание The Hill.
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