Защитник ЦСКА Роша: важно качество игроков и их желание - эти элементы есть

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша объяснил, за счет чего армейская команда может добиться победы в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако отметил, что говорить о том, кто завоюет чемпионство, пока рано.
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