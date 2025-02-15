Вскрылись шокирующие подробности ракетного удара по штабу НАТО в Одессе Юлия СоколоваВ ходе комбинированного удара по объектам врага ракетами и ударными беспилотниками, было разрушено здание элитного отеля в Одессе «Бристоль».
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