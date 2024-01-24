Fox News: Трамп победил на праймериз несмотря на юридические проблемы

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм выступила с заявлением о том, что кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп сумел заполучить победу на праймериз в Нью-Гемпшире в связи с тем, что сумел завоевать сердца избирателей даже на фоне своих юридических проблем.
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