Fox News: Трамп победил на праймериз несмотря на юридические проблемы

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм выступила с заявлением о том, что кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп сумел заполучить победу на праймериз в Нью-Гемпшире в связи с тем, что сумел завоевать сердца избирателей даже на фоне своих юридических проблем.