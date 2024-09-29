Астрономы увидели, какой может стать Земля через 8 млрд лет

Большую часть своей жизни звезды светят, превращая водород в гелий в термоядерном синтезе. Как только водородное топливо заканчивается, начинается поглощение гелия, которое сопровождается более активным выделением энергии и приводит к увеличению звезды в сотни или даже тысячи раз.