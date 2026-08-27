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Царьград

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Шерзод стал новым владельцем мобильного номера пропавшего Сергея Усольцева

Шерзод стал новым владельцем мобильного номера пропавшего Сергея Усольцева

Мобильник пропавшего туриста, появившийся в сети, вызвал подозрения у друзей семьи и волонтеров. В истории с исчезновением семьи красноярского бизнесмена Сергея Усольцева появился новый, но неожиданно прозаичный факт, опровергающий самые смелые конспирологические теории.

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