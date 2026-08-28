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Несекретные материалы

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«Погрузит Британию на дно океана»: в Лондоне оценили вооружение АПЛ «Хабаровск»

«Погрузит Британию на дно океана»: в Лондоне оценили вооружение АПЛ «Хабаровск»

Новая российская АПЛ «Хабаровск» является 10-тысячетонным гигантом с шестью торпедами «Судного дня». Об этом пишет британская газета The Daily Mail.

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