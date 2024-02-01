Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • alik3456 Джексон
    Они бы ещё Ахеджакову с Пугачёвой голыми туда заманили... Вот это прикол был бы.Почему творческая...
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И война, и позор

И война, и позор

Доброй ночи, Империя. Тут намедни товарищи из Вашингтона обратились к товарищам из Пекина, дабы те передали товарищам в Тегеране, чтобы они утихомирили товарищей хуситов и прочих своих прокси в Ираке и Сирии.

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