Иран наносит удар по Израилю (ВИДЕО)

Многие видео якобы ударов по Израилю из СМИ — это реверсивное видео пусков ракет ПВО. Похоже, чтобы нагнать панику кто-то массово «переворачивает " хронологию видео и пуски противоракет кажутся прилетами.
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