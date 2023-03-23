Работодатели сделают неприятное заявление для части россиян с 1 апреля. Решение руководства будет просто невозможно оспорить некоторым работникам, об этом пишет в своем Telegram-канале (18+) Роструд.
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