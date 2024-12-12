На Кронштадтском бульваре построили дом по программе реновации

В Головинском районе по программе реновации построили жилой комплекс площадью 14 тыс. кв. м. Как сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы, новостройка расположена по адресу: Кронштадтский бул.
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