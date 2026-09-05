Ночью в Форосе произошел крупный пожар

В посёлке Форос произошёл пожар в гаражном массиве. Сообщение о задымлении на улице Северной поступило в МЧС, и на место оперативно выехали огнеборцы 2-го пожарно-спасательного отряда.
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