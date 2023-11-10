Журналист Вышински заявил, что Кучеров может стать лучшим бомбардиром НХЛ

Американский журналист и обозреватель ESPN Грег Вышински опубликовал статью, в котором выразил мнение, что российскому нападающему "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никите Кучерову под силу завоевать звание лучшего бомбардира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона.
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