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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард ЦСКА Мусаев: «У Гуарирапы много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет»

«Мне нравится Гуарирапа как нападающий. У него много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет», — сказал нападающий ЦСКА.

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