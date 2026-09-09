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Российский Су-57Э стал звездой шоу на авиасалоне в Египте

Российский Су-57Э стал звездой шоу на авиасалоне в Египте

РЕН ТВ Международный авиасалон в египетском Аль-Аламейне 9 сентября открылся для посетителей, которых больше всего интересует российский стенд.

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