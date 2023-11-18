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Медленно спускаясь с горы

Медленно спускаясь с горы

Всегда подчёркиваю, что я не военный и почти ничего не знаю (кроме пары книжек и нескольких прослушанных лекций) про современную тактику ведения боевых действий.

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Комментарии
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ВС
&quot;...с какой стати еврею Резникову и узбеку Умерову жалеть хохлов?...&quot;. И уж тем более еврею, в худшем понимании этого слова, Зеленскому.
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4 час.
Катерина
На  Окраине хохлов  скоро  совсем в  руководстве  не  останется. Ну  может  с  десятка  два  в  раде  оставят,  шоб  друг  друга  за  чубы  таскали.
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1 час.

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