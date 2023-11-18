Всегда подчёркиваю, что я не военный и почти ничего не знаю (кроме пары книжек и нескольких прослушанных лекций) про современную тактику ведения боевых действий.
Медленно спускаясь с горы
Комментарии
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ВС
"...с какой стати еврею Резникову и узбеку Умерову жалеть хохлов?...". И уж тем более еврею, в худшем понимании этого слова, Зеленскому.
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4 час.
Катерина
На Окраине хохлов скоро совсем в руководстве не останется. Ну может с десятка два в раде оставят, шоб друг друга за чубы таскали.
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1 час.
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