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Еврокомиссия получила просьбу скупить излишки украинского зерна в пяти странах ЕС

Еврокомиссия получила просьбу скупить излишки украинского зерна в пяти странах ЕС

pxhere.com Власти пяти стран, входящих в Евросоюз, обратились к Еврокомиссии с просьбой скупить излишки украинского зерна, которые оказались на их складах, пишет Associated Press.

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