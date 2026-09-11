Свекровь решила подарить совет — а я получил нервный тик

Тик у меня начался в четверг. Левый глаз начал подёргиваться сам по себе, будто я подмигиваю кому-то невидимому, и с тех пор я так и хожу — то ли заговорщик, то ли жертва нервного срыва, что, впрочем, недалеко от истины.