Свекровь решила подарить совет — а я получил нервный тик

Тик у меня начался в четверг. Левый глаз начал подёргиваться сам по себе, будто я подмигиваю кому-то невидимому, и с тех пор я так и хожу — то ли заговорщик, то ли жертва нервного срыва, что, впрочем, недалеко от истины.
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