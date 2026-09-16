«Наконец-то случилось то, что и должно было!»: ВС России нанесли долгожданный удар. Подоляка — «Ну так что там клоуны?»: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине

Новости СВО, сегодня на 16 сентября 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, на 16.
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