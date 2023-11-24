В Тамбовском драмтеатре торжественно открыли Академический зал

В Тамбовском драматическом театре открылось новое театральное пространство - Академический зал. Открыл площадку авторский концерт "Песни души и сердца" (0+) известного тамбовского композитора и баяниста Алексея Нешко, который более сорока лет служит культуре Тамбовской области.
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