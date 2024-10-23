Сломал дверь: гость России устроил разборки в подъезде с русскими, муж спустился и навел порядок

Evgenija Palette

Какая БЕЗЗУБАЯ СТАТЬЯ... Некоторым лишь бы что-нибудь ВЯКНУТЬ "на злобу дня"... Как один писатель (здесь же, в интернете) вякнул про Сталина в своих виршах... "Этот усатый злодей"... Ах ты, господи. И ВЯКНУТЬ ХОЧЕТСЯ, И БОИТСЯ, БОЛЕЗНЫЙ... его тени...