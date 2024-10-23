Avia.pro - СМИ Как говорят, сломать дверь — не проблема, а вот объяснить, почему ты это сделал, оказывается куда сложнее.
Сломал дверь: гость России устроил разборки в подъезде с русскими, муж спустился и навел порядок
Комментарии
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Evgenija Palette
Какая БЕЗЗУБАЯ СТАТЬЯ... Некоторым лишь бы что-нибудь ВЯКНУТЬ "на злобу дня"... Как один писатель (здесь же, в интернете) вякнул про Сталина в своих виршах... "Этот усатый злодей"... Ах ты, господи. И ВЯКНУТЬ ХОЧЕТСЯ, И БОИТСЯ, БОЛЕЗНЫЙ... его тени...
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2 час.
Evgenija Palette
Здесь нужны новые, здоровые силы, помноженные на только что приобретенный опыт... Офицеров, знающих военное дело, достаточно...
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1 час.
alik3456 Джексон
Баран и новые ворота...
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1 час.
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