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  • alik3456 Джексон
    Баран и новые ворота...Сломал дверь: гос...
  • Evgenija Palette
    Здесь нужны новые, здоровые силы, помноженные на только что приобретенный опыт...  Офицеров, знающих военное дело, до...Сломал дверь: гос...
  • Evgenija Palette
    Какая БЕЗЗУБАЯ СТАТЬЯ... Некоторым лишь бы что-нибудь ВЯКНУТЬ "на злобу дня"... Как один писатель (здесь же, в интерн...Сломал дверь: гос...

Сломал дверь: гость России устроил разборки в подъезде с русскими, муж спустился и навел порядок

Сломал дверь: гость России устроил разборки в подъезде с русскими, муж спустился и навел порядок

Avia.pro - СМИ Как говорят, сломать дверь — не проблема, а вот объяснить, почему ты это сделал, оказывается куда сложнее.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Какая БЕЗЗУБАЯ СТАТЬЯ... Некоторым лишь бы что-нибудь ВЯКНУТЬ &quot;на злобу дня&quot;... Как один писатель (здесь же, в интернете) вякнул про Сталина в своих виршах... &quot;Этот усатый злодей&quot;... Ах ты, господи. И ВЯКНУТЬ ХОЧЕТСЯ, И БОИТСЯ,  БОЛЕЗНЫЙ... его тени...
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2 час.
Evgenija Palette
Здесь нужны новые, здоровые силы, помноженные на только что приобретенный опыт...  Офицеров, знающих военное дело, достаточно...
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1 час.
alik3456 Джексон
Баран и новые ворота...
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1 час.

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