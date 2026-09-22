Appeals court brings back Republican-backed Missouri voting map

A federal appeals court ruled Monday that Missouri must use a new, Republican-friendly congressional voting map in November's midterm elections.
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