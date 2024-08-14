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Закон и Порядок

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Дальневосточный поворот: На востоке России открыто и не стесняясь объявили борьбу с мигрантами

Дальневосточный поворот: На востоке России открыто и не стесняясь объявили борьбу с мигрантами

  коллаж Царьграда Журналист Дмитрий Стешин обратил внимание на происходящее на Дальнем Востоке России.

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Комментарии
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Лора Лора
Наша Охраняемая Власть в Сытости и Достатком  Любит мигрантов! Они-то   Недосигаемые,! Вот и &quot;ДОБЛЕСНЫЕ&quot;! полицейские не работают: Команды от чиновников нет.
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17 час.
леонид рыбаков
а что взятки только генералы МО берут??? а МВД  думаю почти поголовно система так выстроена. Контроля как таково нет .Судья Прокурор Полицейский это одна система  в составе МВД  и все они или однокурсники или земляки . Следователь в подчинении и будет делать то что прикажут .И ЭТА ПРОФЕССИЯ СТАЛА САМАЯ ПРОДАЖНАЯ .КАК НАПИШЕТ СЛЕДОВАТЕЛЬ ТАК СУДЬЯ  И ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ а прокуратура стала слугами этой системе .Я СПЕЦИАЛЬНО ПО ПУСТЯКОВОМУ ДЕЛУ ПОДАЛ В СУД ПРОШЕНИЕ О РАССМОТРЕНИИ НАЛОЖЕННЫХ НА МЕНЯ ШТРАФЫ ОДИН ИЗ НИХ ВООБЩЕ БЫЛ СМЕШНОЙ МЕНЯ ОШТРАФОВАЛИ ЧТО Я ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ 58 КМ .ПРИ ЗНАКЕ 40 ..В одном суде мне даже рот не дали открыть .(пригрозили вызвать приставов и на 15 суток )приговор зачитали еще не успев зайти в зал .В другом сказали мы не бУдем портить статистику .....ВОТ И ВСЯ СИСТЕМА РАБОТЫ МВД . Надо из начально  систему образования правоохранительных органов менять  ПОЛИЦЕЙСКИЙ НЕ ДОЛЖЕН СТАТЬ СУДЬЕЙ ИЛИ ПРОКУРОРОМ Прокурор СУДЬЕЙ А Судья не полицейским ни прокурором Это должно быть вообще разные специальности .Просто при СССР надзором была КПСС И БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ РАБОТАЛА ТАК КАК ГЕГЕМОН БЫЛ РАБОЧИЙ А НЕ ЧИНОВНИК .а сейчас все они превратились в мафию на уровне государства
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17 час.

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