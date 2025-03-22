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Уиткофф: руководство Украины уже согласилось на проведение выборов президента

Уиткофф: руководство Украины уже согласилось на проведение выборов президента

Украинское руководство уже согласилось на проведение выборов президента. Соответствующее заявление сделал в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону специальный посланник лидера Соединенных Штатов Стивен Уиткофф.

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