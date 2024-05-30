Собянин: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

В Москве будут производить автоматы по продаже билетов для транспорта По сообщению Сергея Собянина в телеграм-канале, правительство Москвы приняло решение о проведении электронного конкурса на заключение офсетного контракта для поставки автоматов по продаже билетов на городской транспорт.